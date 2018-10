AcMilan - #TBT, le sostituzioni top nella nostria storia: 1973, Magherini riscatta la Fatal Verona

Negli anni Venti, Trenta e Quaranta non era possibile farlo. Anche per questo i dieci azzurri del 1934 a Londra divennero i leoni di Highbury. In realtà risale all'11 ottobre 1953, esattamente 65 anni fa, la prima sostituzione di un calciatore nel corso di una partita. Si giocava Germania-Saarland, partita di qualificazione ai Mondiali del 1954 nella quale al 38' del primo tempo Horst Eckel prese il posto di Richard Gottinger. All'epoca era concesso un solo cambio. Quel giorno iniziava tutta un'altra storia. E il Milan lo sa bene.

1973: MAGHERINI RISCATTA LA FATAL VERONA

20 maggio 1973, le bandiere rossonere tornano da Verona dopo il 5-3 scaligero: beffarda, la Stella solo sfiorata era ancora stampata sulle bandiere che tornavano meste a Milano. Una delusione tremenda. Ma poco più di 40 giorni dopo scattava la possibilità della rivincita. Finale di Coppa Italia a Roma, 3 luglio 1973, fra Milan e Juventus. Il centrocampista Guido Magherini giocava poco in campionato, ma molto proprio in Coppa Italia. Quella sera era in panchina. Al 76esimo il Paron Rocco lo schiera. Risultato sempre 1-1, anche dopo i supplementari. Ma Guido Magherini, ai rigori, segna il gol decisivo. Coppa Italia al Milan.