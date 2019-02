Acmilan - Timemachine, Milan-Empoli da ricordare: il ritorno al gol di Ronaldo

La doppietta di Siena a febbraio e il gol estemporaneo nel Derby di metà marzo. A questo, fino al Milan-Empoli di inizio aprile, si era limitato Ronaldo il Fenomeno a livello di gol. Quel sabato mattina, la Gazzetta dello Sport titolava proprio sul fuoriclasse brasiliano: "Adesso tocca a te!". E Ronaldo non se lo fece dire due volte. Il primo gol milanista contro la formazione toscana lo mise a segno proprio lui. Da solo non sarebbe bastato, per via del pareggio dell'ex rossonero Saudati. Sarebbe poi toccato a Gilardino e Favalli fissare il risultato sul 3-1 finale a favore del Milan.

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 3-1

MILAN: Dida, Cafu, Bonera, Kaladze (1'st Simic), Favalli, Gattuso, Pirlo, Gourcuff, Kaká (32'st Jankulovski), Ronaldo (42'st Serginho), Gilardino. All.: Ancelotti.

EMPOLI: Balli, Raggi, Adani, Pratali, Tosto, Buscè, Almiron, Moro, Vannucchi, Pozzi (14'st Marianini), Saudati (42'st Matteini). All.: Cagni.

Arbitro: Trefoloni.

Gol: 12' Ronaldo (M), 43' Saudati (E), 44' Gilardino (M), 33'st Favalli (M).