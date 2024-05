Obiettivo Sesko, i suoi numeri nel corso di questa stagione

Benjamin Sesko è uno degli obiettivi per l’attacco rossonero. L’attaccante sloveno del Lipsia ha concluso la sua prima stagione in Bundesliga ma fa già gola a diversi club per questo calciomercato, soprattutto grazie a una seconda metà di stagione sugli scudi. L’ex Salisburgo ha giocato 42 partite andando a segno 18 volte: 14 in campionato, 2 in Champions League e 2 in DFB Pokal. E’ andato in gol almeno una volta in tutte le ultime sette gare di campionato, l’ultima quella di sabato contro l’Eintracht Francoforte.

Sesko al Lipsia è protetto da una clausola che aumenta in base al numero di gol segnati e in base alle presenze: questa potrebbe arrivare fino a toccare il valore di 70 milioni di euro. Bisognerà vedere se il Milan deciderà di puntare su pupillo di Moncada da lungo tempo e se deciderà di spendere una cifra che può essere molto alta.