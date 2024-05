Rafa Leao, primo anno da numero 10: i suoi numeri

La stagione di Rafael Leao con il Milan, a luglio, è iniziata con una nuova investitura importante: la maglia numero 10. Con l’addio di Brahim Diaz, il portoghese è passato dal 17 che lo aveva accompagnato nei suoi primi quattro anni in rossonero al numero che di solito si dà al miglior giocatore della squadra. Un gesto che significava anche l’intenzione di prendersi ulteriori responsabilità all’interno della squadra rossonera.

La stagione di Leao è stata caratterizzata da alti e bassi. Ci sono stati picchi di grande classe e giocate che hanno sprigionato l’enorme talento di Rafa. Ma ci sono stati anche momenti in cui il portoghese ha steccato e non è riuscito a incidere. In totale - considerando un mese di infortunio tra novembre e dicembre - Leao ha giocato complessivamente 46 partite stagionali e ha segnato 14 gol totali. A questi ha unito la bellezza di 12 assist.