A Bola - Nunez, mezza Europa ha contattato l'agente: anche il Milan ha chiesto informazioni

Che mezza Europa sia su Darwin Nunez non è un mistero, visto il periodo di forma strepitoso dell'attaccante uruguaiano. Se il Benfica non ha voluto rivelare quali squadre abbiano mandato i propri scout per visionare il centravanti nella partita di Champions contro il Liverpool, in cui ha trovato anche la rete, A Bola ha contattato l'agente del numero 9 dei lusitani: Atlético de Madrid, Barcellona, ​​Bayern, Milan, Manchester United, Manchester City, Tottenham e Arsenal, solo per citarne alcuni, seguono davvero da vicino Darwin. Non solo sono arrivate richieste d'informazioni su ingaggio e possibile costo del cartellino, ma anche discorsi più approfonditi come domande tecniche sull'attaccante, sul suo modo di giocare, sulla sua posizione preferita ed altro.

Nunez ha una clausola da 150 milioni di euro e un contratto fino al 2025: un vero e proprio oggetto del desiderio per i maggiori club europei.