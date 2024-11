A gennaio un centrocampista per Fonseca: Belahyane (ma non solo) sul taccuino

Se c'è un ruolo in cui il Milan ha la necessità di dover intervenire, eventualmente anche a stagione in corso, quello è il mediano di centrocampo. La coppia titolare Fofana-Reijnders è sempre più affiatata e migliora di gara in gara. C'è però un piccolo problema: giocano sempre loro. Come alternative, nel centrocampo a due, nè Musah nè soprattutto Loftus-Cheek hanno dato garanzie ed è per questo che sarebbe necessario trovare un giocatore che possa agire come vice Fofana.

In questo senso oggi Tuttosport afferma che ci sono ottime probabilità che il Milan intervenga a gennaio sul centrocampo. Al momento il nome in pole position risulta essere quello del marocchino Reda Belahyane, che gioca all'Hellas Verona ed è in rampa di lancio. Una soluzione più adatta per costi e trattative al mercato invernale rispetto a quelle che potrebbero esserci per altri due nomi segnati sul taccuino dei piani alti di Casa Milan: Morten Frendrup, danese del Genoa, e Johnny Cardozo, americano del Betis.