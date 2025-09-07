Adli-Al Shabab, Longari: "Nonostante un accordo di base con l'Al Shabab, non c’è ancora il consenso da parte dell’entourage di Adli"

Adli-Al Shabab, Longari: "Nonostante un accordo di base con l'Al Shabab, non c’è ancora il consenso da parte dell’entourage di Adli"MilanNews.it
© foto di DANIELE MASCOLO
Ieri alle 23:00Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi

Giuseppe Longari, noto giornalista ed esperto di calciomercato ha scritto così sul proprio account "X" In merito alla tanto chiacchierata trattativa tra Yacine Adli e Al Shabab, squadra degli emirati Arabi. Secondo Longari non ci sarebbe ancora il via libera per chiudere definitivamente l'affare:

"Nonostante un accordo di base reperito con Al Shabab non c’è ancora il consenso da parte dell’entourage di Adli rispetto alle commissioni tra l’agente del centrocampista del Milan ed il club saudita. L’affare non ha ancora avuto il definitivo via libera".