Adli alla Fiorentina, manca solo l'ok del Milan. I dettagli dell'offerta viola

Entrate, uscite e rinnovi. La Fiorentina è una delle società più attive sul mercato in questi ultimi giorni di sessione estiva che ricordiamo terminerà venerdì 30 agosto a mezzanotte. In questo senso, uno dei nomi caldi in entrata è quello di Yacine Adli. I viola, infatti, dopo i botti della prima parte di calciomercato e la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus, devono ancora sistemare la rosa con 2-3 colpi importanti e uno di questi sarà certamente a centrocampo. Da qui, ecco il profilo del centrocampista del Milan individuato come ideale per la rosa di mister Palladino.

Contatti in corso

Come raccolto da TMW, i contatti che in queste ore stanno avvenendo tra le due dirigenze e gli intermediari che stanno seguendo la situazione di Adli, stanno portando sempre più alla fumata bianca. Rispetto alla giornata di ieri, del resto, la quadra andava trovata sia sulla formula dell'operazione che sulla cifra finale del cartellino del francese in uscita dal Milan.

Le cifre in ballo e i dettagli

La Fiorentina si è spinta fino ad una valutazione complessiva di 11-12 milioni di euro, col Milan che partiva da una richiesta di 15 milioni totali. Una forbice economica colmata anche grazie alla quadra sulla formula dell'operazione da allegare all'inziale prestito, ovvero un diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni non difficili da raggiungere. Le sensazioni sono più che positive, manca solo l'ultimo ok del Milan di Furlani che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi.