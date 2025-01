Affare Giménez, Marchetti: "Posizione netta del Feyenoord: non vuole vendere nessuno in questo momento"

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato ha parlato della trattativa tra il Milan e il Feyenoord per Gimenez. Un affare difficile, ma che la dirigenza rossonera vuole provare a chiudere in questa sessione di mercato. Queste le ultime novità:

"Il ragazzo ha un grande rapporto con i tifosi e con il club, il problema non è tanto l'esultanza con lo stemma dopo il gol contro il Bayern. Il problema è il Feyenoord che non lo vuole cedere adesso. Anche la Juventus era su Hancko, ma in questo momento il club olandese non lo vuole cedere. Magari si siede e ascolta l'offerta ma fino a giugno rimane lì. Ad oggi Gimenez non ha prezzo, appunto perchè il club non lo vuole cedere, ma se dovessimo dire una cifra è sui 40 milioni il suo valore. Oggi se vai con 40 o 50 milioni dal Feyenoord la risposta è no, non vorrebbe vendere nessuno a gennaio soprattutto un prezzo pregiato. Il Milan sta cercando di insistere per Gimenez, e ci crede ma il problema non è tanto convincere il ragazzo, ma proprio il Feyenoord".