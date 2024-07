Affare Morata, Marchetti: "C'è stata una bella chiacchierata tra Ibra e Morata, molto dipenderà dallo spagnolo adesso"

E' ormai entrata nel vivo la trattativa tra Alvaro Morata e il Milan, con lo spagnolo che potrebbe accettare la proposta dei rossoneri dopo la finale dell'Europeo, filtra ottimismo. In merito a questa situazione è intervenuto così il giornalista ed esperto di mercato, Luca Marchetti. Queste le sue considerazioni a Sky Sport:

"In Italia lo conosciamo bene tutti, Morata è diventato grande in Serie A, è una trattativa fattibile per il basso costo della clausola. In questo momento lo spagnolo sta parlando con i suoi agenti insieme al Milan, ma dovremo aspettare dopo la finale, il Milan ci crede molto. C'è stata anche una bella chiacchierata tra Ibra e Morata, molto dipenderà dallo spagnolo adesso".