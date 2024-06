Affare Zirkzee: speranza Bologna di trattenere l'olandese, per il Milan resta sempre la prima scelta

In merito alla trattativa tra Milan e Bologna per Joshua Zirkzee, è intervenuto così il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Questi gli ultimi interessanti aggiornamenti relativi al tira e molla tra i rossoneri e l'agente dell'olandese:

Di Marzio: "Al momento il Bologna non molla: non è ancora sfumata per i rossoblù la speranza di trattenere il giovane attaccante olandese. Il Milan però, che sarebbe disposto a pagare la clausola ma non ha ancora trovato la quadra con l'agente del calciatore per quel che attiene alle commissioni, resta sempre attivo e in attesa di poter sbloccare la situazione. I rossoneri, al momento, non hanno spostato il mirino su opzioni alternative".