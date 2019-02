Ag. Calabria: "Interesse di club inglesi e spagnoli, ma mai in trattativa. Rinnovo? Dipenderà dal Milan"

Gianni Vitali, agente di Davide Calabria, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com del proprio assistito.

Sul segreto della crescita di Calabria: "E' sicuramente dovuta al suo atteggiamento e alla predisposizione che ha nei confronti del lavoro quotidiano. Davide è un ragazzo meticoloso, molto attento a tutte le dinamiche relative alla sua professione. Ha delle indubbie doti naturali che spesso non vengono sottolineate".

Sulla considerazione di Gattuso: "Sinceramente allo stadio vedo che è osannato dai tifosi. Il suo lavoro è molto apprezzato dall'allenatore e dalla società e questo è la cosa più importante. Davide sa che deve lavorare come tutti nonostante la considerazione sia altissima. Non c'è nessun problema rispetto all'opinione pubblica, la mia non era una polemica ma una constatazione. Come diceva lei prima, Davide sta facendo bene da almeno due anni e non da tre partite".

Sulla Nazionale maggiore: "Sono sicuro che quando meriterà la chiamata, verrà convocato. Quando si ha un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti della professione, le soddisfazioni arrivano di conseguenza. Davide ha solo 22 anni, quasi 80 presenze con il Milan che è una società importante. Lui spera nella chiamata, è un giocatore che la merita. Se e quando lo chiamerà di sicuro si farà trovare pronto. Alle porte ci sarà un campionato europeo Under 21 fondamentale per il nostro movimento, è concentrato per fare il meglio".

Sull'interesse dei top club europei e se c'è stata un'offerta del Manchester United: "Di trattative vere e proprie no, ma le manifestazioni ci sono e ci sono state. Non mi sono mai seduto con nessuno, per il semplice fatto che sta benissimo dove si trova. E' giovane e gioca ad alti livelli, mi pare normale che possa interessare a squadre importanti. Il Manchester United non mi ha mai chiamato, non si è mai andato oltre qualche chiacchierata. E' difficile trovare di meglio rispetto al Milan".

Sui nomi dei club interessati: "Preferisco non farli, ma posso dire che erano un paio di club inglesi e un paio spagnoli".

Sul rinnovo: "Vediamo, il discorso è semplice: sarà la società a decidere se Davide merita il rinnovo. Io credo che ci siano momenti per parlare di questo tipo di situazioni, ora non è quello giusto".

Sul dualismo con Conti: "Credo che da quella parte il Milan è a posto. Sono due ragazzi giovani ma con storie diverse. Entrambi rappresentano un grande valore per il club, tra di loro c'è una sana competizione. Se sono la migliore coppia di terzini in Italia? Sono valutazioni che lascio fare agli altri".