Ag.Cambiaso: "In estate lo ha cercato il Milan, ma la Juventus lo avrebbe venduto solo per 25-30 milioni"

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha commentato così a tuttojuve.com l'interesse in estate di diversi club per il suo assistito: "C'erano un paio di italiane (Bologna, Fiorentina ndr), una che era uscita allo scoperto era il Milan e anche tre o quattro di Premier erano molto interessate. Non siamo rimasti stupiti dal fatto che la Juve lo considerasse incedibile, lo avrebbe venduto solo a fronte di un'offerta da 25-30 milioni".