Ag. Laxalt: "La Dinamo Mosca è molto interessata a Diego, hanno già contattato il Milan"

Diego Laxalt, dopo l'anno in prestito al Celtic, tornerà al Milan. L'uruguaiano però non rientra nei piani del club rossonero e si sta quindi cercando una soluzione per l'esterno ex Genoa. Una delle possibili destinazioni per Laxalt potrebbe essere la Russia secondo il suo agente Ariel Krasouski, che ha raccontato ai microfoni di soccer.ru dell'interesse della Dinamo Mosca per il suo assistito: "La Dinamo Mosca è davvero interessata a Laxalt. Il club russo ha già contattato il Milan per parlare del suo trasferimento".