Ag. Radulovic: "Andrija è seguito dagli scout del Milan da quando Boban era a capo dell’area sportiva"

Igor Kojic, intervistato da interlive.it, ha parlato del grande interesse dei club europei, e in particolare del Milan, nei confronti del suo assistito Andrija Radulovic: “Il contratto con la Stella Rossa scade nel giugno 2022. Il suo nome è sul tavolo dei rossoneri, con gli scout che lo seguono fin da quando Boban era a capo dell’area sportiva. Andrija è ancora giovane, ma se dovessi paragonarlo a qualcuno sarebbe sicuramente Dejan Savicevic ‘Il Genio'. Tutti gli appassionati di calcio in Italia sanno sicuramente che tipo di giocatore era Savicevic e lui è il giocatore al quale Andrija può somigliare in futuro. Peraltro vengono dalla stessa Nazione, dalla stessa società e quindi non sarebbe casuale avere la stessa carriera. Prezzo del cartellino? In questo periodo difficile causa Covid-19, nessuna offerta può essere considerata insignificante. Negli ultimi giorni diversi club importanti hanno mostrato grande interesse per lui, la Stella Rossa ha altre 8 partite fino a metà stagione, quindi dopo prenderemo la decisione migliore per Andrija”.