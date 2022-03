Ag.Sarr: "Abbiamo pianificato di lasciare il Watford a fine stagione"

MilanNews.it

Nonostante la stagione in corso non sia ancora finita, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già lavorando per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Fra l’affare Divock Origi e quello che riguarda Sven Botman, ecco tornare di moda il nome di Ismaila Sarr, duttile punta senegalese classe ’98 in forza al Watford e fresco di titolo di campione d’Africa. Il suo agente, Thierno Seydi, in un’intervista concessa ad 'Afrique Sports Tv', ha parlato del suo assistito facendo capire che molto probabilmente a fine stagione lascerà il Watford. L’agente dice: “Ismaila ha molte chances di partire in estate indipendentemente da come andrà a finire la stagione del Watford. Questo è ciò che abbiamo pianificato”. Sulle tracce di Sarr, oltre ai rossoneri, ci sarebbe anche il Liverpool.