Ag. Sforza: "Richieste da Italia, Spagna e Inghilterra: se arriverà una buona offerta la valuteremo"

Tra i club interessati a Juan Sforza, centrocampista argentino del Newell's Old Boys, c'è anche il Milan (QUI la nostra intervista ad uno degli intermediari). Claudio Curti, uno dei due rappresentanti del giocatore (l'altro è Matias Messi, fratello di Leo), ha parlato ai microfoni del quotidiano Ovacion: "Ci sono state richieste per il ragazzo dall'Italia, dalla Spagna e dall'Inghilterra. Lo hanno visto nelle partite giocate nella squadra giovanile e tra poco nel Sudamericano Sub-17 che sta per iniziare sarà uno dei giocatori che gli osservatori guarderanno più con attenzione. Abbiamo appena rinnovato il contratto con il Newell's e il ragazzo si trova molto bene nel club. Se, però, dovesse arrivare nel futuro una specifica offerta che soddisfa il Newell's e che facesse il bene del ragazzo, chiaro che la prenderemmo in considerazione. Ora vogliamo che Juan si concentri sul suo presente nel Newell's e nella squadra nazionale argentina. Per quanto riguarda le caratteristiche tecnico-tattiche, Juan è un giocatore mancino, che può giocare come centrocampista centrale o a sinistra. Ha un'ottima gestione del pallone ed è dotato di una grande leadership, nonostante la sua età".