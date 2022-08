Ajax, il Manchester United su Antony: i lancieri potrebbero sostituirlo con Ziyech

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United punta su Antony. Secondo quanto riferito da Footmercato, i Red Devils sono pronti a rilanciare ed offrire anche 100 milioni di euro all'Ajax per il cartellino dell'attaccante brasiliano. In questo caso i lancieri potrebbero sostituire il classe '99 anche con Hakim Ziyech, calciatore di proprietà del Chelsea accostato anche al Milan. Per il marocchino, da tempo fuori dal progetto dei Blues, si tratterebbe di un ritorno in Olanda.