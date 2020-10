Kristoffer Ajer, talentuoso difensore del Cletic cercato dal Milan in estate ha commentato così le voci di un suo possibile trasferimento in rossonero. Queste le parole del danese riportate da vg.no: "Milan? Non voglio commentare troppo, ma in estate c'è stato chiaramente un grande interesse. Attualmente ho un contratto con il Celtic e sono molto soddisfatto di questo".