Alciato: "Oggi il Milan sarà al Bentegodi per osservare Kumbulla"

Alessandro Alciato, intervenuto su Sky Sport 24, ha rivelato che oggi, in occasione di Hellas Verona-Genoa, molte squadre estere e di Serie A, fra cui il Milan, saranno allo stadio per osservare il giovane difensore classe 2000 Marash Kumbulla: "Kumbulla, osservato speciale. Non ci sarà il pienone al Bentegodi per la partita fra Hellas Verona e Genoa, ma ci sarà il tutto esaurito nello specchio di stadio destinato agli osservatori. Ci saranno osservatori del Chelsea, Manchester United, Southampton, Eintracht Francoforte, Borussia Dortmund, Betis Siviglia. Ci sarà anche mezza Serie A: Fiorentina, Atalanta, Juventus, Milan e poi tante altre squadre straniere".