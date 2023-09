Alle 20 il gong del mercato: Milan, fino all'ultimo sulla punta. I nomi nuovi

Manca solo qualche ora al termine ufficiale del calciomercato estivo 2023: alle 20 di oggi, infatti, in Italia si chiuderanno le trattative, con le squadre che cercheranno di raggiungere le ultime necessità di una sessione lunghissima e molto particolare. Il Milan, nonostante i nove acquisti già messi a segno da tempo, è tra questi club, perché deve tentare di regalare l'ultimo tassello che Pioli chiede a gran voce: la punta centrale.

Nella giornata di ieri, la trattativa per portare Taremi al Milan si è arenata definitivamente. Il Milan aveva sì raggiunto due giorni fa l'accordo con il Porto sulla base di 15 milioni di euro, ma gli agenti del calciatore iraniano hanno clamorosamente e improvvisamente cambiato le carte in tavola proprio al momento del sì finale, pretentendo dal Milan un salario triplicato per l'attaccante e delle commissioni per lo stesso entourage decisamente troppo alte per la situazione generale e per il valore dell'affare in questione. Non se ne farà, dunque, nulla.Chi, dunque, potrebbe arrivare al posto di Taremi prendendo il posto in rosa di Lorenzo Colombo che, nel frattempo, si è trasferito in prestito al Monza? Le opzioni sono due: cercare un attaccante last minute (non Duvan Zapata, che va al Torino, non Jovic, che non trova gradimento, non En-Nesyri, che non vuole trasferirsi in prestito) e con costi abbordabili sul mercato anche estero (potrebbe tornare di moda il nome di Pavlidis dell'AZ), o reintegrare - abbastanza a sorpresa - in rosa Divock Origi.