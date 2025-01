Allenatore Feyenoord: "Ho visto le cose muoversi intorno a Gimenez: è un professionista"

Santiago Gimenez è l'obiettivo numero uno per il mercato del Milan. I rossoneri non hanno ancora soddisfatto le richieste del Feyenoord che non vorrebbe perdere il calciatore a gennaio e in ogni caso vuole aspettare l'impegno di Champions. Oggi, alla vigilia della gara decisiva contro il Lille, il tecnico della squadra di Rotterdam, il danese Brian Priske, ha parlato in conferenza stampa e ha risposto anche alla scontata domanda sul calciatore messicano.

La rispsota di Priske riportata dai media olandesi e non solo: "Ho visto le cose muoversi intorno a Santi. Lui e il resto di noi cercano di rimanere concentrati sul prossimo lavoro. Santi è un professionista. Se qualcosa del genere accade nel calcio devi concentrarti e lavorare".