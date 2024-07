Altro rinforzo in attacco: se la giocano Fullkrug e Abraham

Non si chiuderà con Alvaro Morata il mercato del Milan in entrata per quanto riguarda il reparto offensivo. Al momento a Milanello gli attaccanti a disposizione di Fonseca sono Marco Nasti e Lorenzo Colombo, entrambi destinati a partire nel corso delle prossime settimane. Tra qualche giorno tornerà Luka Jovic e solo dopo al tourneé americana sbarcherà a Milano il centravanti spagnolo. Il club vuole mettere a disposizione del tecnico portoghese almeno un altro profilo per rendere l'attacco più completo.

Nei prossimi giorni, dunque, oltre che sul centrocampista e sul difensore, si lavorerà anche sul terzo attaccante. Al momento i nomi in cima alla lista sono due, diversi tra loro sia per caratteristiche per per profilo generale. Il primo è Niclas Fullkrug, attaccante di 31 anni reduce da due grandi stagione (con Werder Brema e Dortmund) e da due gol a Euro 2024 con la maglia della Germania. Con l'arrivo in giallonero di Guirassy (da confermare), il tedesco può partire e piace molto alla dirigenza rossonera per come interpreta il ruolo. L'altro nome è Tammy Abraham: più giovane e conosce il campionato ma è reduce da un brutto infortunio. Lo scrive oggi Tuttosport.