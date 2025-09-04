Ambrosini non se lo spiega: "Il Milan vende Thiaw a 42 milioni, ma perché non prendere Leoni?"

vedi letture

Massimo Ambrosini, opinionista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul calciomercato del Milan: “Il Milan vende Thiaw a 42 milioni, ma perché non prendere Leoni? Il Liverpool l’ha pagato 35, rimane comunque più di una scommessa, perché Odogu (stessa età, ndr) l’hai pagato 10, però fai un colpo anche per l’ambiente, per la tifoseria: è un ragazzo giovane e italiano, che comunque ha fatto bene. Nel calcio ci si parla, Andrea Pirlo che il ragazzo fosse forte me lo ha detto al secondo giorno di allenamento, le sue qualità me le hanno poi confermato diverse altre persone“.

INVESTIMENTI

Da qualche giorno si è concluso il mercato estivo, nel quale il Milan è stato certamente un grande protagonista: sono infatti arrivati dieci nuovi giocatori per un investimento complessivo di 165 milioni di euro, il più alto in Serie A, bilanciato da cessioni per una cifra simile (169 milioni). Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che ora è tutto nelle mani di Massimiliano Allegri.

Quella che è appena iniziata deve essere la stagione della rinascita e della ripartenza del Diavolo dopo il deludente ottavo posto dello scorso campionato. Non è stato un mercato lineare quello del Milan, soprattutto negli ultimi giorni, e forse si poteva e doveva fare meglio in difesa dove manca il giocatore di esperienza che aveva chiesto Allegri, ma in via Aldo Rossi sono convinti di aver potenziato la squadra. Vero che sono partiti due top come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, ma allo stesso tempo sono arrivati grandi giocatori come Modric, Rabiot e Nkunku, oltre ad alcuni giovani in rampa di lancio come Jashari, Ricci e De Winter.