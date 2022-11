Amichevoli finite: comincia il periodo clou per il rinnovo di Bennacer con il Milan

MilanNews.it

Sono terminate ieri, con il pareggio per 1-1 contro la Svezia, le amichevoli dell'Algeria di Ismael Bennacer durante la sosta per il Mondiale 2022; la nazionale nord-africana, non qualificata in Qatar, andrà ora in vacanza così come uno dei suoi calciatori simbolo, il quale, però, sarà presto impegnato nel cercare di chiudere - positivamente - le trattatative per il prolugamento di contratto con il Milan.



Sosta al momento giusto

Questa pausa forzata, infatti, permetterà alla dirigenza rossonera di colloquiare con maggiore serenità con il giocatore e il suo entourage; a confermare ciò, sono arrivate le parole di Paolo Maldini: "Con Bennacer - ha dichiarato il dt a SkySport - avremo la possibilità di parlare con lui e i suoi agenti in questi giorni” dopo che - si aggiunge - nella passata annata si era giunti ad un accordo intorno ai 3 milioni di euro a stagione, poi stoppato nel momento topico a causa dell'avvento in via Aldo Rossi della nuova proprietà.



Fiducia per l'accordo

Bennacer aveva chiesto un aumento del suo ingaggio, legittimandolo con prestazioni sicuramente molto convincenti in questa stagione; il numero 4 è un punto fermo della formazione di Pioli, determinante nelle due fasi anche perché, sulla carta, non esiste nella rosa rossonera un calciatore con le sue caratteristiche. Il Milan, dunque, non vuole lasciarselo sfuggire e tenterà, nei prossimi giorni, di chiudere un nuovo accordo sulla base di 4 milioni di euro a stagione più bonus (ancora da limare) e una clausola che andrà o mantenuta, o aumentata o eliminata.