Amrabat, Napoli in vantaggio ma il Milan segue con attenzione

Tra le rivelazioni di questo inizio di stagione, Sofyan Amrabat è uno degli uomini di copertina dell'ottimo campionato del Verona. Il centrocampista classe 1996, in prestito ai gialloblù dal Club Brugge, sta stupendo tutti per qualità e quantità davanti alla difesa e, inevitabilmente, è già diventato un uomo mercato. Il mediano marocchino, infatti, è finito sui taccuini del Napoli che portandosi avanti avrebbe già ottenuto una bozza di accordo con il giocatore per un quadriennale. La trattativa, tuttavia, non è stata ancora certificata in quanto sul giocatore è forte l'interesse anche di altri club, tra cui per l'appunto il Milan.

Questo pomeriggio a Bergamo, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sono presenti degli intermediari rossoneri per valutare da vicino il giocatore. Amrabat piace e, in questo senso, potrebbe essere un ottimo rinforzo per il centrocampo rossonero.