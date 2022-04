Ancelotti: "Asensio è un giocatore di qualità straordinaria. Sta parlando con la società per il rinnovo"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Intervistato a Rai Radio 1, Carlo Ancelotti ha parlato così di Marco Asensio, suo giocatore al Real Madrid: "È un giocatore di una qualità straordinaria: ha sofferto negli ultimi anni un infortunio grosso al ginocchio, il suo recupero è stato abbastanza lento. E' un giocatore importante e posso fare solo una valutazione tecnica. Il futuro? Non lo so cosa succederà: sta parlando con la società per il rinnovo di contratto".