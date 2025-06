Anche il ct dell'Olanda ha confermato che Reijnders farà domani le visite con il City

Tijjani Reijnders è ormai virtualmente un giocatore del Manchester City. Come è già stato ampiamente scritto nei giorni scorsi, il centrocampista olandese del Milan si unirà alla squadra di Pep Guardiola per disputare prima il Mondiale per Club e poi le prossime stagioni, tentando di vincere la Premier League e la Champions, trofeo che invece non avrebbe disputato se fosse rimasto in rossonero, dato che il Diavolo non si è qualificato per le coppe europee, arrivando nono in Serie A.

Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha commentato le voci sul suo presunto trasferimento in Inghilterra, confermando, come si legge su Sky Sport, il fatto che l'8 giugno si sottoporrà ai test di rito prima della firma del contratto: "Tijjani Reijnders farà le visite mediche al Manchester City questa domenica".

Reijnders ha disputato 54 partite nell'ultima stagione con la maglia del Milan, di cui 37 in Serie A, segnando 10 gol, 5 in Coppa Italia, finendo 2 volte nel tabellino, 2 in Supercoppa Italiana e 10 in Champions League, firmando 3 reti. Le sue qualità non sono in discussione e ora dovrà essere bravo Igli Tare a trovare un degno sostituto. Il nome più in voga sembra quello di Ricci del Torino, che non è però ancora ai livelli dell'olandese.