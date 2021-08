Anche il Milan sulle tracce del giovane Samuele Vignato

Le grandi sgomitano per Samuele Vignato, giovane talento del Chievo che presto potrebbe trasformarsi in una ghiotta occasione a parametro zero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sulle tracce del giocatore ci sono Inter, Milan, Juventus e altri club italiani. Non solo: anche Barcellona e Bayern Monaco stanno monitorando la sua situazione. Ora la partita si sposta al Tar, dove domani ci sarà l’udienza per il ricorso del Chievo contro l’esclusione dalla Serie B: se sarà confermata, la corsa a Vignato, che a quel punto potrebbe svincolarsi, riprenderà di slancio.