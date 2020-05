André Silva segna ancora: il valore sale e il Milan gongola

Con il gol realizzato su rigore oggi pomeriggio contro il Wolfsburg, André Silva è arrivato a quota 11 gol con la maglia dell'Eintracht: 7 reti in campionato, 2 in Europa League e 2 in Coppa di Germania. L'attaccante portoghese, in prestito biennale dal club rossonero, diventa sempre più parte della squadra di Francoforte, che sta pensando seriamente di acquistare a titolo definitivo il centravanti classe '95 viste le prestazioni. Ora il Milan spera che Silva continui con questo andamento così che il giocatore stesso prenda valore, e inserirlo in una possibile trattativa con Ante Rebic, anche lui uomo sorpresa (6 gol nel 2020) dopo un inizio difficile.