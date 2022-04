AS - Barcellona, obiettivo Romagnoli per la difesa: trattativa già iniziata

MilanNews.it

Dopo Franck Kessie, anche il futuro di un altro giocatore rossonero potrebbe essere al Barcellona: come riporta AS, infatti, il club catalano avrebbe messo nel mirino Alessio Romagnoli per rinforzare la difesa della prossima stagione. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Milan e quindi in estate si potrà muovere a costo zero. La trattativa tra il ds degli spagnoli Mateu Alemany e l'entourage del capitano milanista sarebbero già iniziate e potrebbero essere favorite dal fatto che l'agente di Romagnoli è Mino Raiola, il quale ha un ottimo rapporto con il presidente del Barcellona, Joan Laporta.