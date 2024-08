AS - "Jovic patata bollente". Ci sono due offerte: il Milan spinge per la cessione, il serbo non vuole andarsene

Secondo quanto riportato da Pablo M. Fuentenebro, giornalista spagnolo di AS, ci sarebbero due offerte sul piatto per Luka Jovic. Il Milan starebbe spingendo affinché il serbo ne accettasse una delle due, ma Jovic non è così convinto di lasciare il club rossonero. Per descrivere la situazione, in sintesi, AS usa una espressione curiosa: "Jovic, patata bollente".