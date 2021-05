AS - Lucas Vazquez dice no all'Atletico: se non rinnova sarà quasi sicuramente un giocatore del Milan

Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, Lucas Vazquez ha rifiutato un'offerta da parte dell'Atletico Madrid. L'esterno spagnolo del Real Madrid se non dovesse rinnovare il contratto con i blancos avrebbe deciso di accettare l'offerta del Milan. I rossoneri secondo As sono l'opzione più forte se il giocatore dovesse andare via dal Real, ma la priorità di Vazquez resta il rinnovo.