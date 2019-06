AS - Milan e Real si accordano per Hernandez, 20 milioni a titolo definitivo. Intesa col giocatore nei prossimi giorni

Stando a quanto riferito da AS, quotidiano vicino al Real Madrid, Milan e Real Madrid hanno raggiunto un accordo per Theo Hernandez: il giocatore passerà in rossonero a titolo definitivo e alle Merengues andranno 20 milioni. Nei prossimi giorni il Milan dovrà trovare un accordo economico col terzino sinistro, il quale attualmente guadagna 3.5 milioni a stagione: cifra che i rossoneri abbasseranno allungando il contratto col francese (un quinquennale con opzione per il sesto). Il calciatore, francese classe '97 di origini spagnole, lo scorso anno ha disputato la Liga in prestito alla Real Sociedad. Sta per concretizzarsi dunque il secondo acquisto in casa rossonera dopo quello già definito di Rade Krunic dall'Empoli.