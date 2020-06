As - Odegaard verso la permanenza alla Real Sociedad: è seguito dal Milan

Tra i calciatori seguiti dal Milan per la prossima stagione figura anche il nome di Odegaard. Il talentino norvegese di proprietà del Real Madrid, si è distinto per una grande stagione tra le fila della Real Sociedad, squadra in cui è in prestito proprio dai blancos. Il futuro del classe 98', inizialmente incerto, secondo quanto riportato da As si sarebbe delineato: le merengues, infatti, avrebbero deciso di concedere il prestito del giocatore fino al 2021 estromettendo così il Milan dalla corsa per il trequartista.