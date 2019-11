Atalanta-Dinamo Zagabria, Dani Olmo sarà visionato dal vivo dal Milan

Questa sera, alle 21.00, si giocherà a San Siro la penultima gara della fase a gironi della Champions League tra Atalanta e Dinamo Zagabria. Nella squadra ospite, che è stata anche la prima formazione di Zvonimir Boban, gioca lo spagnolo Dani Olmo che viene dato come titolare nelle probabili formazioni. Ci sarà anche il Milan, in tribuna, ad osservare la partita e, in particolar modo, gli occhi saranno posati proprio sul centrocampista della Dinamo, già finito nelle cronache di mercato la scorsa estate.