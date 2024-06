Atalanta, è fatta per l'acquisto di De Ketelaere dal Milan: le cifre

Atalanta e Milan hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Charles De Ketelaere in maglia nerazzurra. Dopo essersi ritrovato e rilanciato agli ordini di mister Gasperini, col quale in questa stagione ha collezionato 50 presenze, 14 gol e 11 assist, il fantasista belga saluterà dunque i rossoneri una volta per tutte. L'operazione, che sarà formalizzata nella giornata di domani, si chiuderà sulla base di un conguaglio economico da 22 milioni di euro, più 2 milioni di bonus e la percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore.

A queste cifre si aggiungono anche i 3 milioni che l'Atalanta aveva pattuito col Milan per il prestito oneroso di CDK nel 2023-2024. In totale, il talento classe 2001 costerà 27 milioni alla società della famiglia Percassi.