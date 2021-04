L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul futuro di Mattia Caldara, giocatore di proprietà del Milan ma attualmente in prestito all'Atalanta. Il riscatto del difensore - si legge - è in forte dubbio visto che la società bergamasca dovrebbe versare 15 milioni di euro nelle casse milaniste per trattenerlo. Non è da escludere, dunque, un suo ritorno a Milanello.