Baiocchini: "Calhanoglu non è convinto dell'offerta dell'Al-Duhail"

Manuele Baiocchini, intervenuto in una delle trasmissioni in onda su Sky, ha parlato del rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Baiocchini ha detto: “L’offerta dell’Al-Duhail non ha pienamente convinto Calhanoglu, ecco allora che il Milan sta riprovando a convincere il turco con l’offerta che aveva già fatto, ma con la certezza della Champions League in tasca. Non c’è molta fiducia, ma c’è qualche piccola speranza di convincere Calhanoglu, perché ad ora, non ha altre offerte oltre quella del Milan e quella del club qatariota. Vedremo se ad Europeo iniziato spunterà qualche altra squadra oppure no”.