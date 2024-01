Baiocchini: "Milan, in estate si andrà su un attaccante big. David e Zirkzee i nomi"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, parla delle strategie del Milan sul mercato per quanto riguarda la ricerca di un attaccante.

Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan la prossima estate un attaccante big lo prenderà comunque, non tanto per il rendimento di Jovic e Okafor che comunque questo mercato di gennaio l’hanno stoppato. Il Milan avrebbe voluto fare un investimento lì davanti e invece poi destinerà, o vorrebbe farlo, il budget per la difesa perché Jovic e Okafor sono andati bene. Per l’estate invece bisogna considerare Giroud, che è in scadenza, che va per i 38 anni. Quindi il Milan un intervento importante vuole farlo. Sappiamo che ci sono due nomi particolari che piacciono, David del Lille, che non sta facendo benissimo quest’anno e potrebbe avere un prezzo un po’ più basso, e Zirkzee del Bologna che è stato seguito in più occasioni. A prescindere da quelli che sono i nomi, e ce ne saranno tanti altri in questi sei mesi, credo che un intervento lì davanti verrà fatto e sarà un intervento bello grosso”.