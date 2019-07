Baiocchini: "Milan, per il centrocampo il nome nuovo è Rodolfo Pizarro: trequartista messicano classe 1994"

Il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato rossonero: “La strada di Bennacer sembra abbastanza indirizzata. Il Milan ha trovato l’accordo con giocatore ed Empoli. C’è un’opzione che aveva l’Arsenal per prendere il giocatore ma che sembra non voler esercitare. Bennacer può fare il trequartista ma anche il regista. In questo momento se il Milan non riuscisse a centrare Veretout, avrebbe messo gli occhi su Rodolfo Pizarro, messicano titolare in Nazionale, classe 1994. Gioca nel Monterrey dove ha vinto il titolo, è un giocatore che per l’Europa ha una clausola rescissoria di 8 milioni di euro. È stato proposto al Milan che lo sta valutando con attenzione”