Baiocchini: "Nei prossimi giorni il Milan proverà a stringere per il rinnovo di Gigio"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso in merito al possibile rinnovo di Donnarumma: "Il Milan dovrà provare a trovare un accordo rapidamente, vorrà provare a stringere nei prossimi giorni, sedersi ad un tavolo con Raiola per capire se c'è la possibilità di rinnovare almeno per un anno. Il giocatore darà assoluta priorità al Milan perché è affezionato all'ambiente, alla squadra che lo ha cresciuto. Il Milan proverà a fare il massimo, vedremo se le parti riusciranno a venirsi incontro".