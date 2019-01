Baiocchini: "Non credo che il mercato del Milan sia chiuso dopo il no per Deulofeu, ai rossoneri serve un attaccante esterno"

Manuele Baiocchini, intervenuto ai microfoni di SkySport24, ha parlato così del mercato del Milan: "Mercato chiuso dopo il no per Deulofeu? Non credo che sia chiuso, al Milan serve un attaccante esterno. I rossoneri hanno fatto diversi sondaggi anche per il centrocampo. Sono convinto che il Milan sarà vigile in questi ultimi giorni di mercato invernale".