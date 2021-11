Baiocchini: "Oltre a quello di Pioli il Milan lavora ai rinnovi di Theo, Bennacer e Leao"

Intervenuto a Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha fatto il punto su rinnovi e trattativa a Casa Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Quello di Pioli è il più vicino ad essere ufficializzato perché gli accordi sono stati trovati per un adeguamento del contratto, Pioli andrà a guadagnare circa 3 milioni e mezzo, con i bonus sfiorerebbe i 4 milioni, e un’estensione di contratto di due anni più un’opzione per un terzo. Poi ci sono una serie di giocatori sui quali il Milan sta lavorando come Theo, Bennacer e Leao per non ripetere le situazioni Romagnoli-Kessie che sono arrivati a scadenza a giugno 2022 e sono molto complicati da rinnovare. Il Milan vuole muoversi in anticipo su Leao, Theo e Bennacer cercando di accontentarli nelle prossime settimane, magari anche prima del mercato di gennaio, e mettere tutto nero su bianco e di formalizzare gli accordi per un Milan presente e per un Milan che sta costruendo il suo futuro, con Stefano Pioli su tutti a guidare questa squadra, ora e negli anni a venire”.