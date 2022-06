Baiocchini: "Renato Sanches vuole alzare la richiesta per l'ingaggio"

© foto di PhotoViews

Manuele Baiocchini, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha riassunto così la situazione che riguarda il futuro di Renato Sanches: "Il Milan vuole continuare a trattare Renato Sanches, anche perché il Psg, da quanto ci risulta, non ha fatto offerte. I rossoneri si sentono ancora in pista per arrivare al centrocampista. Da quello che abbiamo capito, poi, c’è la volontà del giocatore di alzare la richiesta per l’ingaggio rispetto all’accordo che si era trovato".