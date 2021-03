Intervenuto a SkySport24, Manuele Baiocchini ha parlato così di Fikayo Tomori: "Si è guadagnato il posto in campo. E' entrato talmente bene che Pioli lo ha inserito nelle rotazioni ed ora è diventato un titolare. Il Milan farà di tutto per riscattarlo. Costa 28 milioni e credo che i rossoneri spenderanno quei soldi per prendere l'inglese a titolo definitivo".