Baiocchini sul mercato del Milan: "Piace Cash, l'Aston Villa può cederlo. CDK? Situazione da risolvere"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Sky, Emanuele Baiocchini ha parlato di Rafa Leao: "Il fatto che non sia titolare nel Portogallo fa capire che non ha ancora fatto il salto derfinitivo di qualità da grandissimo giocatore a campione, pur non essendo più giovanissimo. Con la sua nazionale non sempre è titolare, non sempre è protagonista. Col Milan lo è stato a tratti, la sua stagione è finita in un modo che non avrebbe voluto ma al tempo stesso penso che sia un punto fermo del Milan dei prossimi anni e credo che sarà rossonero per tante stagioni ancora. Poi, il calciomercato è imprevedibile ma nella volontà del Milan c'è la ferma volontà di tenere un giocatore come Leao".

Sul mercato del Milan: "C'è questo viaggio di Moncada a Londra per cercare di parlare con i club di Premier League che per questioni di bilancio devono cedere i giocatori. Quindi possono esserci delle occasioni di mercato, fra di esse potrebbe esserci Matty Cash. Fonseca ha detto che nel ruolo di terzino destro vuole un giocatore con caratteristiche diverse dai giocatori attualmente in rosa. Il Milan sta trattando Emerson Royal del Tottenham che in questo momento non sembra avere bisogno di soldi. L'Aston Villa invece potrebbe cedere Cash, di fronte a una buona offerta. La valutazione è di 25 milioni di euro, non sappiamo se il Milan si sta avvicinando a queste cifre ma sappiamo che è interessato al giocatore".

Su Zirkzee: "È il grande obiettivo di mercato. I genitori e l'entourage di Zirkzee potrebbero essere in Inghilterra in questi giorni. Ci potrebbero essere nuovi contatti per abbassare le commissioni. Situazione abbastanza chiara: clausola da 40 milioni, prelazione del Bayern. Se essa cade la clausola da 40 milioni resta ed è da versare al Bologna, poi ci sarà da mettersi d'accordo con gli agenti. Il vero grande obiettivo per l'attacco del Milan è Zirkzee, il direttore tecnico Moncada intanto in questi giorni ha preso contatti col Chelsea per prendere informazioni su Broja, che il club prenderebbe anche a prescindere da Zirkzee, ma a condizioni vantaggiose. Ossia un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo ma a condizioni difficili da raggiungere".

Su De Ketelaere: "Ci sono novità. Il Milan era convinto che l'Atalanta riscattasse il giocatore per il prezzo stabilito, ossia 22 milioni di euro. Ma l'Atalanta chiede uno sconto che il Milan non vuole concedere. C'è questa situazione che sta creando un po' di preoccupazione al Milan che pensava di aver risolto una situazione che invece risolta non è".