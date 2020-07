Baiocchini: "Vi racconto le mie sensazioni dopo aver parlato con Ibra"

Manuele Baiocchini di Sky Sport, che ha intervistato Zlatan Ibrahimovic, ha parlato delle sensazioni avute dopo essersi soffermato a parlare con lo svedese a telecamere spente: "La sensazione che io ho avuto, fermandomi a parlare qualche minuto dopo con Ibra, è che veramente lui abbia voluto lanciare l'ennesimo messaggio a Gazidis, come a dire: 'Caro amministratore delegato, io qua ci sto bene, sono motivato e sono carico. Se volete ripartire da me, sono disponibile'. Poi in un altro passaggio dell'intervista ha ribadito che non dipende solo da lui, ma dal Milan".