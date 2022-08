Bakayoko cercato da Nottingham e Galatasaray. Se il francese parte si vira su Onyedika

MilanNews.it

Tiemouè Bakayoko non sembra più essere nei piani del Milan che sta cercando di trovargli una sistemazione in modo da poter sbloccarsi sul mercato in entrata per la zona mediana del campo. Per il francese ci sono stati sondaggi di Galatasary e Nottingham: specialmente la squadra inglese ha riaperto i dialoghi negli ultimi giorni (QUI la nostra anticipazione). Se Baka dovesse partire, il Milan potrebbe virare definitivamente sul cnetrocampista e il profilo di Raphael Onyedika oggi è il più probabile. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.