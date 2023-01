Bakayoko, quanti rifiuti: quello all'Adana è solo l'ultimo no di una lunga lista

MilanNews.it

E' ormai diverso tempo che Tiemoué Bakayoko è fuori dai progetti del Milan e per questo da tempo il club rossonero sta provando ad interrompere in anticipo il suo prestito dal Chelsea che termine il prossimo 30 giugno. In questi mesi, non sono di certo mancate le offerte per il centrocampista francese il quale però le ha rifiutate tutte. L'ultima in ordine di tempo è stata quella dell'Adama Demirspor, ma prima del club turco Bakayoko ha detto anche a Monza, Galatasaray, Newcastle, Crystal Palace e Marsiglia.